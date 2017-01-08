Волна терактов в Багдаде: по меньшей мере 23 человека погибли

В результате волны терактов в столице Ирака Багдаде в воскресенье погибли по меньшей мере 23 человека.

По меньшей мере 7 человек погибли и 15 ранены после подрыва смертника в автомобиле в шиитском пригороде Багдада Мадинат аш-Садри, известном также как Садр Сити. Еще один взрыв произошел в больнице, куда доставили жертв нападения.

Медики предполагают, что нападавших в Садр Сити было двое, и один из них погиб от взрыва первой бомбы, а вторая сдетонировала уже в морге.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».

Еще 9 человек погибли и 16 ранены в результате нападения смертника на рынок в населенном также преимущественно шиитами районе Багдада.

В течение дня в иракской столице зафиксировали еще 3 взрыва, которые унесли жизни еще 7 человек.

В Ираке правительственные силы пытаются отжать боевиков радикальной группировки «Исламское государство» от Мосула, города на севере страны. Военная операция началась в середине октября, сам Мосул находится под контролем боевиков с лета 2014 года.