Южный берег лидирует в Крыму по количеству туристов на новогодние праздники – Черняк

Южный берег Крыма является самым востребованным направлением в новогодние праздники на полуострове. Большинство приехавших в Крым туристов выбрали для отдыха Большую Ялту и Алушту, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» подконтрольный Кремлю председатель комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Неизменно самым популярным направлением в новогодние праздники стало Южнобережье. Самые большие, передовые и прогрессивные отели находятся на южном берегу, большинство средств размещения, где есть СПА-центры, крытые бассейны, у нас тоже на южном берегу. Поэтому, не вдаваясь в статистику, можно сказать, что основная масса отдыхающих, в том числе и самих крымчан, которые выбрали в новогодние праздники отдых на территории Крыма, – это, конечно, Большая Алушта, Большая Ялта. Тем более новинки, которые подготовили наши отели, презентовали на ЮБК», – рассказал Черняк.

По его словам, зимний Крым остается одним из самых востребованных направлений среди россиян.

Ранее сообщалось, что Крым вошел в ТОП-5 самых популярных на новогодние праздники регионов России.

До этого подконтрольный Кремлю председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что на новогодние праздники в Крыму ожидают от 60 до 100 тысяч туристов.