Министр иностранных дел Великобритании Джонсон в США встретится с командой Трампа

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в воскресенье отправился в США, где намерен встретиться с представителями команды новоизбранного президента Дональда Трампа, а также лидерами Конгресса.

Согласно заявлению ведомства, визит будет коротким, переговоры будут касаться актуальных вопросов двусторонних отношений.

Ранее на этой неделе стало известно, что британский премьер Тереза Мэй планирует весной посетить США с визитом.

Великобритания в 2016 году проголосовала за выход из Европейского союза. Этот процесс, как ожидается, приведет к пересмотру ряда глобальных торговых соглашений. Дональд Трамп, со своей стороны, заявлял о намерении США пересмотреть некоторые важные для страны торговые соглашения после того, как станет президентом.

Инаугурация новоизбранного президента США состоится 20 января.