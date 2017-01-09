Обама заявил, что недооценил возможность постороннего вмешательства в выборы в США

Президент США Барак Обама заявил, что недооценил влияние кибератак на демократическую систему в США. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.

«Думаю, я недооценил уровень, на котором в эту информационную эру хакерство может влиять на наши открытые общества, наши открытые системы, как это может проникать в наш демократический строй», – отметил он. Обама, однако, возразил, что недооценил президента России Владимира Путина.

Также, по словам президента США, скрытое воздействие России является реальностью и для стран Европы – «прежде всего, в бывших странах-сателлитах, но оно растет и в странах западной демократии».

«Нам стоит обратить внимание на это», – добавил президент США.

Барак Обама подчеркнул необходимость укрепления кибербезопасности США.

5 января американские спецслужбы назвали беспрецедентным кибервмешательство России в избирательный процесс в США. Речь идет о докладе представителей разведывательных органов США по достоверному влиянию России на ход избирательной кампании в США с целью повлиять на результат в пользу Дональда Трампа.

Согласно рассекреченной части доклада, такую кампанию влияния мог приказать осуществить президент России Владимир Путин. В России, однако, отвергают все обвинения относительно возможного влияния на выборы президента в США.

Сам новоизбранный президент Дональд Трамп ранее неоднократно ставил под сомнение заявления американской разведки о вероятности такого влияния. 8 января, однако, в его окружении заявили, что Трамп «принял тот факт, что Россия была вовлечена в кибератаки на выборах».