В Крыму ожидается снег, на дорогах гололед – синоптики

В понедельник, 9 января, на полуострове ожидается снег, на дорогах гололедица. Об этом Крыминформу сообщили в Крымском гидрометцентре.

«В понедельник в Крыму температура воздуха ночью 4-9 градусов ниже нуля, днем от 5 градусов мороза до нуля. Ветер северный 6-11, местами 17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Керченская паромная переправа, которая перед этим была остановлена из-за сильного тумана, работает по фактической погоде.

Ранее сообщалось, что автобусное сообщение из Севастополя в населенные пункты Большой Ялты восстановлено, однако интервалы между рейсами сокращены в два раза.

Накануне 7 января с обеда Севастополь прекратил автобусное сообщение с населенными пунктами в ялтинском направлении из-за обледенелых дорог.