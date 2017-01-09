США осудили нападение на военных в Иерусалиме

Государственный департамент США осуждает нападение на военных в Иерусалиме и призывает «не терпеть терроризм». Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента Марка Тонера.

«Нет никакого оправдания для этого грубого и бессмысленного нападения. Мы осуждаем прославление терроризма в том или ином случае и призываем сделать четкое и понятное послание, терроризм нельзя терпеть», – отметил он.

8 января в Иерусалиме человек въехал на грузовике в толпу израильских военнослужащих, в результате чего 4 человека погибли и еще 15 получили ранения. Нападающего убили.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что, по данным израильских властей, нападающий – палестинец – был сторонником радикальной группировки «Исламское государство».