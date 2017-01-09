За год в Черном и Азовском море крымские рыбаки добыли 56 тысяч тонн рыбы – Росрыболовство

На конец 2016 года рыбаками Крыма в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне и внутренних водах полуострова всего добыто более 56 000 тонн рыбы и других водных биоресурсов (ВБР). Об этом сообщает крымский представитель отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Виктор Шесслер, информируют «Новости Крыма».

«Эти показатели существенно превышают прошлогодние, когда за аналогичный период было добыто 48 259,4 тонны ВБР, при этом в Черном море выловлено около 44 000 тонн, а в Азовском – более 12 000 тонн. По Черному морю рекордными можно назвать уловы хамсы, саргана, черноморско-азовской сельди, камбалы-калкана. В Азовском море отмечаем положительную динамику роста уловов в отношении таких промысловых видов рыбы, как тюлька, пиленгас, черноморско-азовская сельдь, барабуля, ставрида», – отмечает Шесслер.

Ранее подконтрольные Кремлю правоохранительные органы Крыма заявляли, что за последний год оштрафованы более 500 браконьеров на 7 млн рублей.

Перед этим в Керчи двум мужчинам были назначены штрафы в размере 400 и 450 тысяч рублей за незаконный вылов дельфина.