В Крыму не будут делать горнолыжный курорт наподобие сочинского – Стрельбицкий

В Крыму нет возможности сделать горнолыжный курорт наподобие сочинского из-за климата полуострова. Об этом заявил подконтрольный Москве министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, сообщают «Новости Крыма».

«Несмотря на нынешнюю зиму, снег в Крыму лежит не так долго, как это необходимо для полноценного развития горнолыжного курорта. А, во-вторых, нет запасов тех ресурсов, которые обеспечивали бы искусственный снег, как это делается в том же Сочи. И это не мое мнение, а мнение специалистов», – отметил Стрельбицкий.

По его словам, несмотря на это, Крыму необходимо иметь определенную базу, на которой туристы могли бы кататься на лыжах с гор.

Ранее сообщалось, что в Крыму поддерживают идею возобновления морского сообщения между полуостровом и Сочи.

2 января стартовал первый рейс, связывающий Крым и Сочи.