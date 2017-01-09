В Польше умер сын экс-президента Валенсы

В Гданьске найден мертвым один из сыновей бывшего президента Польши Леха Валенсы.

Тело 43-летнего Пшемислава Валенсы обнаружил в его квартире один из членов семьи. Медики не нашли на теле никаких повреждений, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти.

Пшемислав – третий из восьми детей Валенсы, четырех сыновей и четырех дочерей. Этот человек имел серьезные проблемы с алкоголем, полиция неоднократно задерживала его за управление автомобилем в состоянии опьянения.

73-летний Лех Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год. В 1983 году он был отмечен Нобелевской премией мира за лидерство в польских независимых профсоюзах, известных как «Солидарность».