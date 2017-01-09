Власти Франции опасаются кибератак на выборах президента

Франция в 2016 году отразила около 24 тысяч хакерских атак на оборонительные объекты из-за рубежа, заявил французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, в этом году власти страны опасаются кибератак во время избирательной кампании перед президентскими выборами.

В то же время в интервью, опубликованном 8 января, министр заявил, что служба безопасности пока не зафиксировала «признаков операций, целью которых является дестабилизация французских выборов».

Как заявил Ле Дриан, количество кибератак на Францию выросла в последние три года.

6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россию обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США с помощью хакеров и СМИ. Разведывательные службы пришли к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергли.

Президентские выборы во Франции состоятся весной 2017 года.