Мюзикл «Ла-Ла Ленд» получил рекордное количество наград кинопремии «Золотой глобус»

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» получил все семь наград, на которые этот фильм был номинирован оргкомитетом престижной американской кинопремии «Золотой глобус». Это рекордное количество для одного фильма в течение года, предыдущий рекорд принадлежал ныне уже классическим лентам «Полет над гнездом кукушки» (1975) и «Полуночный экспресс» (1978).

Актеры Эмма Стоун и Райан Гослинг, которые сыграли главные роли в «Ла-ла Ленде», получили призы за лучшую женскую и мужскую роли соответственно. Также среди выигранных мюзиклом номинаций – лучшая режиссерская работа и лучший сценарий.

Приз как лучшая драма получил фильм «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса.

Ветеран американской киноиндустрии Мерил Стрип получила награду за свои жизненные достижения.

Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус», которая ежегодно проходит в Лос-Анджелесе, является вторым по значению таким мероприятием – после церемонии «Оскар».