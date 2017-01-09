Полиция Турции: нападающим в Стамбуле был гражданин Узбекистана

Турецкая полиция заявляет, что нападающим на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь был гражданин Узбекистана Абдулкадыр Машарипов.

СМИ, цитируя полицию, сообщают, что Машарипов, известный по прозвищу «Абу Мухаммед Хорасане», имеет связи с экстремистской организацией «Исламское государство» в Сирии и Ираке.

Нынешнее местонахождение Машарипова, который жил в Турции от 2011 года, неизвестно. Полиция Турции продолжает искать его и возможных сообщников.

Ночью 1 января вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, когда там собралось более полутысячи человек для празднования Нового года. Он расстрелял охранника-полицейского на входе и устроил стрельбу из автоматического оружия внутри. В результате нападения 39 человек погибли и более 60 были ранены.

По сообщениям, от 24 до 27 из 39 погибших были иностранцами. Четверо раненых находятся в критическом состоянии. Власти Турции квалифицировали нападение как террористический акт. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал теракт в Стамбуле попыткой создать «хаос» в стране.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле сообщило, что среди жертв граждан Украины нет.

Ответственность за нападение на себя взяла группировка «Исламское государство».