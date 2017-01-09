За праздники на скользких дорогах Симферополя травмировались около 400 человек

За период новогодних праздников в 6-ую симферопольскую больницу скорой медицинской помощи обратились 376 человек, которые стали жертвами гололеда. Об этом РИА Новости Крым сообщил главный внештатный травматолог подконтрольного Кремлю Минздрава Крыма Юрий Дорофеев.

«Суммарно и в травмпункт, и в приемное отделение за праздники обратились около 1000 человек. По разным причинам. Из них в травмпункт обратились порядка 450 человек, из которых 376 человек получили травмы в следствии гололеда. Многим была оказана амбулаторная помощь», – рассказал Дорофеев.

После Нового года на полуострове наблюдается ухудшение погодных условий, снегопад, гололед на дорогах.

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