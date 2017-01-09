Парламент Турции начинает дебаты по расширению власти президента

Парламент Турции 9 января начал дебаты по проекту изменений в конституцию страны, целью которых является расширение власти президента. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Изменения в Конституцию также могут позволить Эрдогану находиться на посту более двух пятилетних сроков.

Критики проекта говорят, что изменения являются частью попыток Эрдогана и его союзников установить единоличное правление в Турции. Но президент и его властная Партия справедливости и развития заявляют, что поправки просто поставят Турцию в один ряд с такими странами, как Франция и США.

По нынешним положениям конституции, Турция является парламентско-президентской республикой.

Дебаты по проекту изменений в Конституцию в парламенте должны продолжаться около двух недель.

Партия Эрдогана, которая опирается на парламентскую поддержку со стороны правой Партии националистического движения, требует большинства для того, чтобы парламент одобрил изменения в Конституцию, после чего их вынесут на референдум.

Вице-премьер-министр Турции Нуреттин Джаникли 9 января заявил, что ожидает одобрения законопроекта в парламенте и вынесения его на референдум в первую неделю апреля.

После июльской неудачной попытки государственного переворота в Турции выдвинули подозрение и уволили более 100 000 государственных служащих, среди которых ученые, учителя, судьи, прокуроры и военные. Еще 37 000 человек были арестованы. Их обвиняют в сотрудничестве с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает вдохновителем государственного переворота.

Сам Фетхуллах Гюлен, проживающий в изгнании в США, отрицает свою причастность и осуждает попытку государственного переворота в Турции.