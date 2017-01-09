Turkish Airlines из-за снегопадов в Стамбуле отменила более 200 рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines 9 января из-за сильного снегопада в Стамбуле отменила 227 внутренних и международных рейсов. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.

Рейсы отменены в аэропорту имени Ататюрка и расположенном в азиатской части города аэропорту имени Сабихи Гекчен.

Кроме того, авиакомпания Pegasus также объявила, что отменила в общей сложности 74 внутренних и международных рейсов.

Пролив Босфор сейчас закрыт для движения судов.

Власти заявили, что город столкнулся с самым сильным снегопадом с 2009 года.

Глубина снежного покрова в некоторых местах достигала 120 сантиметров.

В городе образовались пробки, некоторые дороги закрыты. Синоптики прогнозируют, что сложные погодные условия сохранятся до 11 января.