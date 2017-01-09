Трамп в ответ на критику назвал Мэрил Стрип «приверженкой Хиллари»

Избранный президент США Дональд Трамп назвал актрису Мэрил Стрип «приверженкой Хиллари Клинтон» в ответ на ее критику во время выступления на премии «Золотой глобус». Об этом сообщает Радио Свобода.

Мэрил Стрип, получившая награду за заслуги в кино, критически высказалась в адрес Трампа. Она отметила инцидент, когда политик спародировал Сержа Ковалески – репортера The New York Times с инвалидностью.

«Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы возглавлять страну, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор. Это разбило мне сердце и до сих пор не дает мне покоя, потому что это было вовсе не кино. Это была реальная жизнь. Неуважение порождает неуважение, насилие провоцирует насилие. Когда сильные мира сего используют свое положение, чтобы унижать других, мы все проигрываем. Нам нужна такая пресса, чтобы она была способна призвать власть к ответу, вызвать ее на ковер за все подобные проступки», – заявила Стрип.

В интервью газете The New York Times Трамп назвал подобные заявления атаками «либеральных киношников».

Он сказал, что он не видел выступление Стрип и церемонию вручения премии, но назвал актрису «приверженкой Хиллари» из-за ее поддержки своего конкурента по прошедшим президентским выборам Хиллари Клинтон.