Омбудсмен Москалькова назвала колонию, куда перевели активиста Дадина «одной из лучших»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала «одной из лучших» колонию №5 в Алтайском крае, в которую этапировали оппозиционного активиста Ильдара Дадина, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, у правозащитников никогда не было претензий к сотрудникам этого исправительного учреждения, что и послужило основанием для решения руководства ФСИН перевести осужденного именно туда. Москалькова добавила, что продолжительность этапирования Дадина из ИК-7 в Карелии связана с тем, что во время его перевозки неоднократно делались перерывы, в том числе на новогодние праздники.

Родные Дадина больше месяца не знали, где он находится. О том, что его доставили в ИК-5, стало известно лишь накануне: Европейский суд по правам человека обязал Россию сообщить местонахождение осужденного до 9 января.

Ильдар Дадин – единственный в России активист, осужденный по статье о «неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий». Из ИК-7 в Карелии его этапировали после того, как он заявил о пытках в этой колонии.

Генерал-майор МВД Татьяна Москалькова была назначена уполномоченным по правам человека России в апреле 2016 года.