Турция не намерена пересматривать позицию по целостности Украины

Турция не намерена пересматривать позицию по целостности Грузии и Украины, заявил в понедельник, 9 января, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на конференции послов в Анкаре. При этом он подчеркнул, что этого не предусматривает сотрудничество с Москвой, сообщает Эхо Кавказа.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины. Диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов», – сказал Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

Говоря о сирийском конфликте, он заявил, что «Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии».

«Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ИГИЛ на севере этой страны», – сказал Чавушоглу.

Он заверил, что «Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии».