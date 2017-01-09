Жители Чечни празднуют юбилей «восстановления государственности»

Чеченская Республика отмечает в понедельник, 9 января, 60-летие со дня «восстановления государственности» чеченского народа, сообщает Радио Маршо.

Чечено-Ингушская автономия была упразднена после сталинской депортации чеченцев и ингушей в 1944 году.

«Эту дату мы отмечаем как День восстановления государственности чеченского народа. Чеченский народ пережил трагические годы, провел много лет в Сибири и Средней Азии. За это время были разрушены наши родные жилища, сожжены архивы, стерты с лица земли кладбища, превращены в развалины мечети. Наш народ фактически оказался бесправным. Процесс реабилитации затянулся на многие десятилетия. Все решения сталинских властей по депортации чеченцев и других народов признаны незаконными», – заявил Кадыров.

День восстановления государственности в Чеченской Республике отмечается ежегодно 9 января. В этот день в 1957 году был издан указ президиума Верховного Совета РСФСР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области». Памятная дата была установлена указом главы Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в 2010 году.





