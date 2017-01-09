Поклонская попросила генпрокурора России проверить качество реконструкции улиц Симферополя

Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская направила депутатский запрос на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить жалобы симферопольцев на некачественные работы по реконструкции улиц Пушкина и Карла Маркса. Об этом она написала 9 января в Фейсбуке.

«На прошедшей региональной неделе получила десятки жалоб на качество реконструкции центра Симферополя: недоработки заметны невооруженным глазом. Их видят как жители, так и гости крымской столицы, а контролирующие органы и руководители города – почему-то нет. Интересно, у них дома тоже так сделан ремонт? Возмущение граждан совершенно справедливо. Такое отношение чиновников и представителей контролирующих органов к своим должностным обязанностям не соответствует никаким стандартам и ожиданиям жителей», – написала Поклонская.

Экс-прокурор аннексированного Крыма сообщила, что подготовила депутатский запрос на имя генерального прокурора России, чтобы «контролирующие органы обратили внимание на этот беспредел».

Ранее городские чиновники Симферополя заявляли, что первый этап масштабной реконструкции, которая началась в сентябре 2016 года, должна завершиться к началу зимы. Позже дату окончания работ перенесли на 15 декабря. Сегодня о дате окончания реконструкции, создающей неудобства прохожим, уже не говорит никто.