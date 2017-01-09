В Узбекистане отложили отмену визового режима для 27 стран

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиявев отложил на четыре года план об отмене визового режима с 27 странами. Подписанный им 29 декабря 2016 года указ о переносе действия безвизового режима с 1 апреля этого года на 1 января 2021-го опубликован 9 января на сайте национальной базы данных законодательств. Об этом сообщает Озодлик.

План предусматривает безвизовый въезд в Узбекистан на срок не более 30 дней в туристских целях граждан какой-либо из следующих 15 стран: Австралия, Австрия, Британия, Дания, Германия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея, Сингапур, Финляндия, Швейцария и Япония.

Также этим планом предусмотрен безвизовый въезд в Узбекистан туристов в возрасте 55 лет и выше, которые являются гражданами одного из этих государств: Соединенные Штаты, Бельгия, Франция, Польша, Венгрия, Португалия, Чехия, Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам или Израиль.

Наряду с этим план предусматривает уплату туристами — гражданами этих 27 стран въездного сбора в размере 50 долларов.

Ранее сообщалось, что Беларусь установила пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, включая США, все страны Евросоюза, Японию и Бразилию.