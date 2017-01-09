Аксенов пообещал купить Симферополю технику для ямочного ремонта «при любой погоде»

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что для Симферополя будет закуплена специальная техника, которая позволит выполнять ямочный ремонт дорог «вне зависимости от холода». Об этом Аксенов 9 января написал в Фейсбуке.

«Первоочередные меры по устранению данной проблемы будут начаты уже с завтрашнего дня. Несмотря на то, что из-за непогоды крымская столица не имеет возможности проводить качественный ремонт, будет закуплена специализированная техника, которая позволит проводить ямочный ремонт вне зависимости от холодов», – заявил нынешний глава Крыма.

Он уточнил, что такому ремонту подвергнутся только наиболее аварийные участки дорог.

«Безусловно, подобный подход экономически не эффективен, и правительство Республики Крым это осознает. Однако сегодня мы говорим о наиболее аварийных участках дорог, где отсутствие ремонта может повлечь за собой нанесение ущерба гражданам и их имуществу. При этом Геннадий Сергеевич (Бахарев,подконтрольный России глава администрации Симферополя – КР) совместно с министерством транспорта Республики Крым должны провести мониторинг дорог, на которых в прошлом году были проведены ремонтные работы. В случае если будут обнаружены ямы, подрядчик обязан устранить проблемы в рамках гарантийных обязательств», – подытожил Аксенов.

Ранее экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что направила депутатский запрос на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить жалобы симферопольцев на некачественные работы по реконструкции центра города.

Ранее городские чиновники Симферополя заявляли, что первый этап масштабной реконструкции, которая началась в сентябре 2016 года, должна завершиться к началу зимы. Позже дату окончания работ перенесли на 15 декабря. Сегодня о дате окончания реконструкции, создающей неудобства прохожим, уже не говорит никто.