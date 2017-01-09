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Аксенов пообещал купить Симферополю технику для ямочного ремонта «при любой погоде»

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Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что для Симферополя будет закуплена специальная техника, которая позволит выполнять ямочный ремонт дорог «вне зависимости от холода». Об этом Аксенов 9 января написал в Фейсбуке.

«Первоочередные меры по устранению данной проблемы будут начаты уже с завтрашнего дня. Несмотря на то, что из-за непогоды крымская столица не имеет возможности проводить качественный ремонт, будет закуплена специализированная техника, которая позволит проводить ямочный ремонт вне зависимости от холодов», – заявил нынешний глава Крыма.

Он уточнил, что такому ремонту подвергнутся только наиболее аварийные участки дорог.

«Безусловно, подобный подход экономически не эффективен, и правительство Республики Крым это осознает. Однако сегодня мы говорим о наиболее аварийных участках дорог, где отсутствие ремонта может повлечь за собой нанесение ущерба гражданам и их имуществу. При этом Геннадий Сергеевич (Бахарев,подконтрольный России глава администрации Симферополя – КР) совместно с министерством транспорта Республики Крым должны провести мониторинг дорог, на которых в прошлом году были проведены ремонтные работы. В случае если будут обнаружены ямы, подрядчик обязан устранить проблемы в рамках гарантийных обязательств», – подытожил Аксенов.

Ранее экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что направила депутатский запрос на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить жалобы симферопольцев на некачественные работы по реконструкции центра города.

Ранее городские чиновники Симферополя заявляли, что первый этап масштабной реконструкции, которая началась в сентябре 2016 года, должна завершиться к началу зимы. Позже дату окончания работ перенесли на 15 декабря. Сегодня о дате окончания реконструкции, создающей неудобства прохожим, уже не говорит никто.

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