Эксперт: Украина не должна стать «разменной монетой» для США и России

Высказывания о возможности признания аннексии Крыма могут привести к тому, что Украина, против воли, поможет тем западным партнерам, которые хотят видеть страну «в виде разменной монеты». Такое мнение 9 января высказал в вечернем эфире Радио Крым.Реалии аналитик Института мировой политики Николай Белесков.

Так эксперт прокомментировал статью олигарха Виктора Пинчука о том, что Украина ради мира с Россией должна пожертвовать аннексированным Крымом и согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.

«Сейчас команда Дональда Трампа еще формируется, его подходы в международной политике тоже еще формируются. К сожалению, мы можем помочь команде Трампа, которые выступают за компромисс. Они могут сказать, мол, смотрите, Украина сама готова стать разменной монетой, готова выступить стороной, за счет которой мы с Россией придем к компромиссу, так давайте это делать. Априори, этим мы ослабим тех в администрации Трампа, кто прекрасно знает, что такое Российская Федерация», – сказал Белесков.

Пинчук предположил, что крымчане сами захотят вернуться в Украину. Но это будет через 15-20 лет. Олигарх провел аналогию с Восточной и Западной Германией.

Среди компромиссов, которые называет Пинчук – выборы на оккупированном Донбассе. Также Украина, по мнению Пинчука, «должна рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в ЕС, как цели на ближайшее будущее».

Через несколько дней уже в украинской прессе бывший дипломат Василий Филипчук расширил концепцию Пинчука, опубликовав свою статью «9 шагов к урегулированию конфликта с Россией». Филипчук уверен, что для нормализации отношений с Кремлем Украина должна управлять Крымом совместно с Россией. Спустя два десятилетия такого руководства, пишет Филипчук, на полуострове можно будет провести повторный референдум.

В администрации президента Украины такие варианты развития событий категорически отвергли. Украина не откажется от интеграции в Европейский Союз и НАТО, не станет торговать Крымом или Донбассом и не будет проводить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пока там остаются российские военные. Такое утверждение опубликовал в колонке для издания Wall Street Journal заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.