В США подтвердили инцидент с иранским флотом

В Министерстве обороны США подтвердили инцидент в стратегически важном Ормузском проливе, в котором американский корабль дал предупредительный сигнал четырем иранским военным катерам, сообщает Радіо Свобода.

Как сообщили журналистам представители Пентагона, это произошло в воскресенье, 8 января, когда четыре скоростные штурмовые катера Ирана на большой скорости приближались к ракетному эсминца ВМС США Mahan, находившегося в международных водах. С американского корабля в ответ дали предупредительные сигналы из ракетницы, также вертолет с корабля сбросил в воду предупредительный сигнал. По сообщению, катера Корпуса стражей Исламской революции Ирана приблизились к американскому эсминцу на расстояние 800 метров.

Инцидент произошел менее чем за две недели перед тем, как пост президента США займет 20 января Дональд Трамп.

В сентябре прошлого года, еще во время предвыборной кампании, Трамп заявил, что при нем каждый иранский корабль, который создаст угрозу американскому, будет «стерт с поверхности воды».