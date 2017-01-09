Украине необходимо развивать тему Крыма – эксперт

Украинскому государству необходимо продолжать формулировать и развивать международную повестку дня по вопросам аннексированного Россией Крыма. Такое мнение 9 января в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал председатель правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

Так эксперт прокомментировал свою статью «9 шагов к урегулированию конфликта с Россией».

«Суть моих предложений состоит в том, что мы не можем молчать, мы не можем просто кричать: «Крым наш был, есть и будет», оно не работает. Нас не поддерживают в мире только потому, что мы говорим. В мире ждут новых идей для того, чтобы прийти к какому-то решению, и тот, кто их отбросит, будет виноват... Мы не можем дальше сидеть, как мы сидели последние два года, мы не можем игнорировать изменения в мире, мы должны формулировать международную повестку дня по Крыму, а не ждать, когда нам скажут, что решили так – принимайте», – сказал Филипчук.

Украина ради мира с Россией должна пожертвовать аннексированным Крымом и согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.Об этом в конце декабря написал украинский олигарх Виктор Пинчук для американского издания Wall Street Journal. Бизнесмен предлагает пойти на болезненные компромиссы с Россией. Крым, по его словам, не должен стать преградой сделки, которая положит конец войне на Донбассе.

Пинчук предположил, что крымчане сами захотят вернуться в Украину. Но это будет через 15-20 лет. Олигарх провел аналогию с Восточной и Западной Германией.

Среди компромиссов, которые называет Пинчук – выборы на оккупированном Донбассе. Также Украина, по мнению Пинчука, «должна рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в ЕС, как цели на ближайшее будущее».

Через несколько дней уже в украинской прессе бывший дипломат Василий Филипчук расширил концепцию Пинчука, опубликовав свою статью «9 шагов к урегулированию конфликта с Россией». Филипчук уверен, что для нормализации отношений с Кремлем Украина должна управлять Крымом совместно с Россией. Спустя два десятилетия такого руководства, пишет Филипчук, на полуострове можно будет провести повторный референдум.

В администрации президента такие варианты развития событий категорически отвергли. Украина не откажется от интеграции в Европейский Союз и НАТО, не станет торговать Крымом или Донбассом и не будет проводить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пока там остаются российские военные. Такое утверждение опубликовал в колонке для издания Wall Street Journal заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.