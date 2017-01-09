Симферопольцы будут платить за эвакуацию авто более 1,5 тысячи рублей

Подконтрольный России Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма определил базовые тарифы на эвакуацию и хранение на штрафстоянке автомобилей, неправильно припаркованных на территории Симферополя. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Базовый тариф на перемещение задержанного транспортного средства в границах городского округа до специализированной стоянки определен в размере 1 650 руб, а на перемещение задержанного авто за границами городского округа (муниципального района) от места задержания транспортного средства до специализированной стоянки – 93 руб за 1 полный километр. При этом при перемещении задержанного ТС за границами городского округа (муниципального района) от места задержания транспортного средства до специализированной стоянки – тарифы не суммируются», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, госкомитет установил стоимость хранения эвакуированных автомобилей на штрафстоянках крымской столицы. Один час пребывания на штрафстоянке авто категории «А» обойдется в 11,5 руб, категории «В» и «D» массой до 3,5 тонн – 23 руб, категория «D» массой более 3,5 тонн, «С» и «Е» – 46 руб, а негабаритных транспортных средств – 69 руб.

Служба принудительной эвакуации автотранспорта официально начала работу в Симферополе 22 декабря 2016 года.

«Гортранссервис» внесен в реестр специализированных организаций, которые имеют право на эвакуацию неправильно припаркованного автотранспорта на территории Симферополя, Бахчисарая, Белогорска, Симферопольского, Бахчисарайского и Белогорского районов Крыма.

Так называемый тестовый режим принудительной эвакуации стартовал в крымской столице еще 1 ноября.