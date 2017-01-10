Радио Крым.Реалии: Почему крымские дороги сходят вместе со снегом

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о крымских дорогах, которые из-за непогоды частично разрушились одновременно в нескольких городах полуострова. Кто виноват в том, что при морозе дороги в который раз дали трещину? И как такой ремонт дорожного покрытия объясняют подконтрольные России власти полуострова?

Все это ведущий – Сергей Мокрушин обсуждает с координатором проекта «РосЯма» в Екатеринбурге – Алексеем Беззубом, главой «Чистый берег.Крым» – Владимиром Гарначуком, а также крымским блогером из Ялты – Сергеем Псаревым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.