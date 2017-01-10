В заповеднике «Херсонес Таврический» отремонтировали фонтан, который не работал около 15 лет. Весной его включат, сообщает ForPost.

Фонтан стал одним из многих объектов, отремонтированных или реконструированных в заповеднике за последнее время, рассказала директор «Херсонеса Таврического» Светлана Мельникова.

«На сегодня все инженерные и строительные работы закончены, фонтан готов к работе и успешно прошел пробный запуск. Сначала предполагалось, что ремонт коснется лишь его нижней части, однако оказалось, что конструктивная составляющая чаши настолько разрушена, что ее пришлось полностью заменить. Проект обошелся менее чем в три миллиона рублей. Работы велись с начала октября 2016 года. Вся инженерная часть сделана грамотно, в частности, заменены насосы. Это дает надежду, что в ближайшие годы фонтан будет исправно работать», – сказала Мельникова.

Нынешний облик фонтана, по словам директора заповедника, не отличается от прежнего.

Ранее сообщалось, что в 2017 году вход на территорию заповедника «Херсонес Таврический»будет бесплатным. При этом оплата будет взиматься«за экскурсионное обслуживание и посещение экспозиций»