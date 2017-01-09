США: СМИ заявили, что зять Трампа займет главенствующую должность в Белом доме

Средства массовой информации в США со ссылкой на источники в команде избранного президента Дональда Трампа пишут, что его зять должен занять должность главного советника главы государства.

Эти сообщения еще не подтверждены и не опровергнуты официально.

35-летний Джаред Кушнер, муж старшей дочери Трампа – Иванки, как и сам Трамп, занимается бизнесом с недвижимостью. В ходе предвыборной кампании он играл важную роль в кампании Трампа.

Как пишут средства массовой информации, в случае подтверждения такого назначения еще не ясно, как оно будет соответствовать законам США против кумовства, запрещающие президентам трудоустраивать в своей администрации членов семьи, а также, учитывая широкие бизнес-интересы Кушнера, не создаст ли такое назначение конфликта интересов.

По данным СМИ со ссылкой на юриста Кушнера, в случае назначения тот покинет пост руководителя своей главной семейной фирмы и избавится от контроля за частью своих доходов. Законы США о конфликте интересов значительно строже относятся к государственным служащим, чем к президенту.

Кроме того, пишут средства массовой информации, в команде Трампа считают, что закон против кумовства не касается устройства родственника непосредственно в Белом доме.