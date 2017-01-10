Минфин США включил в санкционный список еще пять россиян

Министерство финансов США объявило о внесении в санкционные списки еще пяти граждан России по так называемому «акту Магнитского», который направлен против должностных лиц, которых в США считают виновными в нарушениях прав человека. Об этом 9 января сообщает Радіо Свобода.

В списке – председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также депутат Государственной думы России Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун.

Кроме того, санкции наложены на следователя Станислава Гордиевского, который был причастен к «делу Сергея Магнитского», юриста западного инвестфонда фонда Hermitage Capital, именем которого назван американский закон, и Геннадия Плаксина – банкира и бизнесмена, который, по данным фонда, участвовал в схеме хищения средств из российского бюджета, которую разоблачил Магнитский.

«Акт Магнитского», принятый в 2012 году, ввел визовые ограничения и замораживание активов в отношении нарушителей прав человека в России. В конце 2016 года новый закон, названный «Всемирным актом Магнитского», расширил его действие на нарушителей прав человека во всем мире.

Сергей Магнитский, работавший для западного инвестиционного фонда Hermitage Capital, умер 16 ноября 2009 в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать.

Магнитский попал за решетку якобы за разработку схемы уклонения от российских налогов для своего заказчика, фонда Hermitage Capital. В фонде это обвинение отрицают. Магнитскому выдвинули это обвинение после того, как юрист заявил, что разоблачил обратное: схему, по которой налоги, уже уплаченные фондом, на сумму в 230 000 000 долларов похитили из российского бюджета чиновники Министерства внутренних дел, налоговой администрации и других государственных органов России. Российские власти это обвинение отрицают.

Дело о смерти Сергея Магнитского закрыли в конце 2012 года оправданием обвиняемых работников СИЗО. Сам Магнитский в июле 2013 года был признан виновным по делу о неуплате налогов посмертно. Адвокаты, коллеги и семья юриста настаивают, что уголовное преследование, тем более посмертное, является незаконным.