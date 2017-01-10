В Севастополе выпустили новый том Книги памяти

В Севастополе выпустили восьмой том Книги памяти. Его представил научный редактор издания Владимир Сергиенко. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Работа над созданием Книги ведется 26 лет. В нее занесены имена советских воинов, защищавших Севастополь во Второй мировой войне. Теперь в Книга содержит имена 116 тыс. 879 защитников Севастополя и Балаклавы – воинов, подпольщиков, партизан и местных жителей.

В ней также разместили информацию о морских, военно-воздушных и сухопутных частях и соединениях, оборонявших город. Авторы получали информацию из военных и государственных архивов, военкоматов, различных предприятий, от родственников, очевидцев и поисковых отрядов.

По словам Владимира Сергиенко, в постсоветских секретных архивах содержится еще информация о более 40 тысячах защитников, которые сражались на ближних и дальних подступах к городу. Доступ к этой информации затруднен по разным причинам. Представители редакции севастопольской Книги памяти считают, что работа над ней – это отдание морального долга защитникам города. Они также рассказали, что ведется активная работа над 9,10 и 11-м томами. Авторы взяли обязательство выпустить следующий – девятый том, в 2018 году «к 100-летию рабоче-крестьянской армии и флота».