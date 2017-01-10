В Крыму анонсируют проведение более 400 ярмарок

В январе 2017 года в Крыму планируют провести около 400 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«Для обеспечения жителей и гостей Крыма сельскохозяйственной продукцией и насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей, в январе 2017 года в городах и районах республики запланировано проведение около 400 ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе российского министерства сельского хозяйства Крыма отмечали, что за 2016 год в Крыму провели 5217 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий. Ориентировочный объем реализованной на них продукции составил 16817,3 тонны.