В Крыму сообщают о срыве тендера для строительства подходов к Керченскому мосту

Российское Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) не смогло определить генподрядчика по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Об этом 10 января сообщают «РИА Новости Крым».

В агентстве заявляют, что Росжелдор планировал определить генподрядчика по итогам запроса предложений, объявленного в конце прошлого года. Срок исполнения контракта — ноябрь 2019 года. Максимальная цена контракта — 16,9 миллиарда рублей. Заявки принимались по 9 января.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Запрос предложений признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 19 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ», – отметили в издании.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Накануне в Крыму заявили, что за новогодние праздники возвели еще две опоры Керченского моста.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.