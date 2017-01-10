Американские сенаторы требуют ввести санкции против России за хакерские атаки

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил 9 января, что присоединится к инициативе демократов о введении «всеобъемлющих санкций» в отношении России из-за ее попытки повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Об этом информирует Радіо Свобода.

Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, сказал, что поддержит сенаторов-демократов Бена Кардина и Роберта Менендез в этом вопросе.

Сенаторы пока не детализировали содержания предлагаемых мер, но сказали, что новые законодательные инициативы будут выходить за пределы санкций в отношении российских дипломатов и разведывательных органов, о которых на прошлой неделе объявил Белый дом.

Маккейн ранее назвал хакерство со стороны России «беспрецедентным нападением на американскую демократию». В период новогодних праздников он вместе с сенатором-однопартийцем Линдси Грэм и сенатором из Демократической партии Эйми Клобучар посетил страны Балтии, Украину и Грузию. Во время визита сенаторы пообещали поддержать и усилить санкции в отношении России.

Бен Кардин и другие демократы в Конгрессе также настаивают на создании независимой комиссии по расследованию хакерства со стороны России по демократическим институтам во время президентской гонки. Сейчас ни один из республиканцев не поддержал это предложение. Республиканская партия сейчас контролирует обе палаты Конгресса США.