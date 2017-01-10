Отремонтировать Симферополь мешает круговая порука «друзей Аксенова» – эксперт

На руководящие должности в Крыму российский глава Крыма Сергей Аксенов назначает не профессионалов, а «родственников и друзей». А самоустранение контролирующих органов и отсутствие свободной прессы в Крыму позволяет российскому руководству полуострова действовать безнаказанно. Такое мнение 10 января в утреннем эфире Радио Крым. Реалии высказал глава «Чистый берег. Крым»Владимир Гарначук, комментируя ситуацию с ремонтом центра Симферополя.

«Центр Симферополя отремонтирован не будет. И причиной тому, эта полная круговая порука, которая сейчас существует в Крыму и Симферополе, когда Аксенов назначает своих родственников, друзей, такого как Бахарев, например. На должности люди являются просто профнепригодными для исполнения этой обязанности», – сказал Гарначук.

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Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская направила депутатский запрос на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить жалобы симферопольцев на некачественные работы по реконструкции улиц Пушкина и Карла Маркса. Об этом она написала 9 января в Фейсбуке.

Городские чиновники Симферополя заявляли, что первый этап масштабной реконструкции, которая началась в сентябре 2016 года, должна завершиться к началу зимы. Позже дату окончания работ перенесли на 15 декабря. Сегодня о дате окончания реконструкции, создающей неудобства прохожим, уже не говорит никто.