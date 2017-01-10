Из-за гололеда севастопольцы массово обращаются в травмпункты – врач

В Севастополе в период новогодних и рождественских праздников в травмпункт при первой городской больнице обратилось 432 человека. Об этом 10 января рассказал рассказал заведующий севастопольским травмпунктом Алексей Крюков, сообщают «РИА Новости Крым».

«По состоянию на 8 января в травмпункт обратилось 432 человека, из которых 58 получили травмы из-за гололеда. 9 января в травмпункт обратился 81 человек, 57 в связи с гололедом», – сказал Крюков.

По словам врача, статистика обращений в этом году соответствует показателям прошлых лет.

«Во время гололеда в травмпункт всегда поступает порядка 90 человек, – сообщил заведующий травмпунктом. В этом году в период новогодних праздников с переломами и травмами в стационары города поступило около 50 человек.

