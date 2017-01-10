В Крыму будут судить трех кировчан, подозреваемых в хищении соцпособий

В Кировском районе Крыма будут судить трех местных жителей, которых подозревают в краже социальных пособий в размере 6 млн рублей. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Крыма.

В надзорном ведомстве отметили, что по версии следствия, бывший начальник отдела автоматизированной обработки управления труда и социальной защиты населения Кировской районной администрации разработала схему хищения бюджетных средств, в которой участвовали один из работников управления и начальник отдела почтовой связи села Приветное.

«Они завышали количество лиц, нуждающихся в получении государственных социальных пособий, которые впоследствии получали по фиктивным ведомостям и делили между собой. Всего таким образом с апреля по ноябрь 2014 года были похищены бюджетные средства в сумме свыше 6 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

В начале января в Севастополе заявили о задержании подозреваемого в крупной краже из магазина.