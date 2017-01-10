Общественник: смена руководства крымавтодора качества дорог не улучшит

Улучшить качество строительства дорог в Крыму поможет система общественного контроля и проведение прозрачных тендеров для подрядчиков. Об этом 10 января в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил координатор проекта «РосЯма» в Екатеринбурге – Алексей Беззуб.
«Отсутствие тендера – это непрозрачная система, она приводит к низкому качеству, завышенной цене и так далее. Тогда вопрос к самому Аксенову: «Ты зачем меняешь людей? Ты создай прозрачную систему контроля, в том числе гражданскую, общественного контроля». В России эти инструменты созданы давным-давно и работают», – сказал он.
В конце прошлого года подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Олег Казурин в ходе совещания с участием представителей Росавтодора пригрозил увольнением нынешним руководителям муниципалитетов полуострова, которые сорвали сроки ремонта и строительства дорог.
Строительство дорог на полуострове контролирует лично российский глава Крыма Сергей Аксенов. Сроки сдачи объездной дороги, которая соединит Западный Крым с Бахчисарайской трассой, несколько раз переносили и теперь обещают сдать в конце 2017 года. В сентябре министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в бюджете до 2019 года уже заложены деньги на строительство крымских дорог, и уточнил, что только трасса «Таврида» обойдется в 139 миллиардов рублей. В Службе автодорог Крыма сообщили, что до конца года не успеют освоить уже выделенные деньги.