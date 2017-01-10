В Крыму на сутки объявили штормовое предупреждение

В Крыму на 11 января объявлено штормовое предупреждение из-за сложных погодных условий. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Туман, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Усиление юго-восточного, с переходом на юго-западный, ветра 18-23 м/с», – отметили в ведомстве.

В субботу, 7 января, сообщалось, что в Крыму действие штормового предупреждения продлено на день – прогнозировали снегопад, гололед, метель и штормовой ветер.