Первое решение международного трибунала по Крыму должно появиться в 2019-2021 годах – МИД Украины

Судьи, которые будут рассматривать спор между Украиной и Россией в органе, созданном Международным трибуналом ООН по морскому праву, должны принять решение ориентировочно не раньше 2019 и не позднее 2021 года. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает «Европейская правда».

Трибунал по украинскому вопросу был формально создан в декабре 2016 года.

«Мы закончили все необходимые досудебные процедуры. То, что Россия согласилась на создание арбитража и трибунала, то, что они принимали участие в отборе арбитров – все это дает нам надежду на серьезное отношение к его решению», – заявила Зеркаль.

Она также сообщила, что Украина довольна арбитрами, отобранными для участия в трибунале.

Зеркаль подчеркнула, что о решении вопроса принадлежности Крыма не идет – суд это рассматривать не будет. Речь не идет также о делимитации границ.

«Суд будет рассматривать претензию Украины на невозможность пользоваться своими природными ресурсами, невозможность защищать экологию Черного моря, на невозможность проводить навигацию в рамках Керченского пролива», – добавила представитель МИДа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».