В симферопольском аэропорту сообщают о задержке рейсов

Из-за неблагоприятных погодных прогнозов часть воздушных судов, планировавших рейсы в международный аэропорт «Симферополь», вовремя не вылетели. Об этом 10 января рассказали в пресс-службе аэропорта, сообщают «РИА Новости Крым» .

«Из-за неблагоприятных прогнозов командиры воздушных судов не принимали решение о вылете к нам и оставались в аэропортах отправления. Сейчас прогноз улучшается и часть самолетов уже вылетели. В ближайшие несколько часов все, кто задерживался – долетят. Задержки будут в районе двух-трех часов», – отметили в пресс-службе аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются около 10 самолетов.

8 января в аэропорту аннексированного Симферополя задерживался вылет трех самолетов, два из которых следовали в Краснодар, один – в Москву.