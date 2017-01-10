В Анкаре переименовали улицу в честь убитого российского посла

Улицу в Анкаре, где расположено посольство России в Турции, переименовали в честь Андрея Карлова, российского посла, убитого в декабре 2016 года. Об этом 10 января сообщает Радіо Свобода.

Власти турецкой столицы отметили, что решение переименовать улицу в честь Карлова единогласно поддержали городские чиновники.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтинташ. Во время стрельбы он выкрикивал обвинения в адрес России за ее действия в Сирии. Нападающего вскоре застрелила полиция. Россия и Турция проводят расследование убийства вместе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил о планах переименовать улицу 20 декабря.