В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в грабеже

В Севастополе задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении и краже. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Севастополя.

В ведомстве отмечают, что в дежурную часть обратился 28-летний житель Севастополя. Он рассказал о том, что стал жертвой грабителя – злоумышленник ударил под предлогом насилия забрал у него цепочку.

«Установлено, что потерпевший возвращался вечером домой. На улице к нему подошел мужчина и попросил угостить сигаретой. Потерпевший отказал, а злоумышленник ударил его, сорвал с шеи цепочку и скрылся. Со слов задержанного, он был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому совершил преступление», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили. что по горячим следам оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 29-летний местный житель. Полицейские изъяли у него похищенное и вернули заявителю.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК России «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.