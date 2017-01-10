С наступлением морозов в Феодосии обещают установить пункты обогрева

В случае ухудшения погодных условий в Феодосии, будут установлены пункты обогрева. Об этом 10 января рассказал подконтрольный Кремлю начальник четвертой бригады крымского главка МЧС Дмитрий Коваленко, сообщает «Kafanews».

«Пункты обогрева будут установлены в случае, если температура воздуха в Феодосии опустится до десяти градусов ниже нуля», – сказал Коваленко.

По его словам, пункты обогрева будут размещены в тех же местах, где они были и в прошлом году.

В начале декабря 2016 года в Севастополе обещали развернуть пункты обогрева для лиц без определенного места жительства.