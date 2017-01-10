Жители Севастополя жалуются на скользкие дороги и тротуары

В Севастополе 10 января в связи с потеплением началось таяние льда и снега. Местные жители жалуются на скользкие дороги и тротуары, а также на опасность падающих сосулек с крыш домов. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По оценкам граждан, во время нескольких дней обледенения коммунальные службы сосредоточились на очистке основных городских магистралей и приложили недостаточно усилий по уходу за скользкими придомовыми территориями.

Также стало известно, что 10 января российская дорожная полиция разрешила движение автомобилей по спуску Котовского, ранее перекрытому в связи с обледенением.

Из-за гололеда в некоторых магазинах Севастополя 10 января наблюдаются сбои с подвозом продуктов.

По прогнозам метеослужб, к среде 11 января в Севастополе потеплеет до + 6 градусов по Цельсию.

Накануне 7 января Севастополь прекратил автобусное сообщение с населенными пунктами в ялтинском направлении из-за обледенелых дорог.

8 января автобусное сообщение из Севастополя в населенные пункты Большой Ялты было восстановлено, однако интервалы между рейсами сокращены в два раза.