В Симферополе отчитались о проведении дорожных работ

В Симферополе 10 января четыре бригады ООО «Крымдорстрой» проводят ремонтные работы по устранению аварийных участков на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Перед нами стоит задача в течение 10-15 дней устранить ямы с самых аварийных участков дорог. Это временная мера устранения аварийности до того момента, когда начнётся полноценный плановый ремонт дорожного покрытия», – сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации аннексированного Симферополя Андрей Демин.

Он отметил, что по указанию главы города проводится работа по созданию интерактивной карты, на которой единой дежурно-диспетчерской службой «1563» будут отмечаться проблемные участки и образовавшиеся ямы.

Генеральный директор ООО «Крымдорстрой» Степан Акопян сообщил, что на проезжую часть будет наноситься смесь специального типа, что технологически позволит производить укладку при максимально низких температурах.

По словам пресс-службы, основные городские магистрали, которые требуют временного ямочного ремонта: улица Севастопольская, улица Козлова, въездные проспекты со стороны Ялты, Феодосии и Евпатории.

В конце прошлого года подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Олег Казурин в ходе совещания с участием представителей Росавтодора пригрозил увольнением нынешним руководителям муниципалитетов полуострова, которые сорвали сроки ремонта и строительства дорог.

Строительство дорог на полуострове контролирует лично российский глава Крыма Сергей Аксенов. Сроки сдачи объездной дороги, которая соединит Западный Крым с Бахчисарайской трассой, несколько раз переносили и теперь обещают сдать в конце 2017 года. В сентябре министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в бюджете до 2019 года уже заложены деньги на строительство крымских дорог, и уточнил, что только трасса «Таврида» обойдется в 139 миллиардов рублей. В Службе автодорог Крыма сообщили, что до конца года не успеют освоить уже выделенные деньги.



