Госпогранслужба проверяет информацию о задержании ФСБ украинца на админгранице с Крымом – Слободян

Государственная пограничная служба Украины проверяет информацию о задержании российской стороной украинца на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян, сообщает Радіо Свобода.

«Мы эту информацию видели. По своей линии мы ее проверяем, но подтвердить каким образом российскую информацию я не могу», – сказал Слободян.

Он добавил, что пока нет возможности получить дополнительные данные по факту происшествия от представителей пограничной службы на аннексированном полуострове.

«Никаких контактов с представителями страны-оккупанта на оккупированном временно полуострове мы не поддерживаем, и поэтому любой обмен информацией у нас отсутствует», – сказал пресс-секретарь.

Во вторник 10 января в пресс-службе подконтрольного Кремлю крымского пограничного управления ФСБ сообщили о задержании 5 января гражданина Украины, который якобы сменил фамилию, чтобы попасть на полуостров. 43-летний житель Херсонской области предъявил паспорт, данные которого частично совпали с данными лица, въезд которому в Россию запрещен.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая граница.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».