Радио Крым.Реалии. Быстрее, выше, дороже. Почему в Крыму растут тарифы ЖКХ?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о росте тарифов на коммунальные услуги в Крыму. Какие счета за ЖКХ придут крымчанам в 2017 году, какие тарифы экономически обоснованы для Крыма и перестанет ли Россия субсидировать крымчан? На эти вопросы ответят директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Владилен Прокофьев, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний и крымчанка Илона Дорошенко. Ведущий: Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.