Песков: расширение санкционного списка США является деградацией отношений с Россией

Представитель президента России Дмитрий Песков назвал внесение в санкционные списки США еще пяти граждан России по так называемому «акту Магнитского», является очередным шагом в деградации российско-американских отношений.

«Это дополнительные шаги по такой рукотворной деградации наших отношений», – заявил Песков 10 января, сообщает Радіо Свобода.

Он добавил, что в Москве сожалеют о том, что период деградации российско-американских отношений пришелся на второй срок президентства Барака Обамы, однако надеются в перспективе на их нормализацию.

Очередной попыткой нанести ущерб перспективам отношений Москвы и Вашингтона в Кремле назвали намерение ряда сенаторов США подготовить проект со «всеобъемлющих» санкций против России.

Министерство финансов США 9 января объявило о внесении в санкционные списки еще пяти граждан России по так называемому «акту Магнитского», направленного против должностных лиц, которых в США считают виновными в нарушениях прав человека. В списке – председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также депутат Государственной думы России Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун – двух подозреваемых в убийстве в Великобритании критика Кремля, бывшего российского спецслужащего Александра Литвиненко.

Кроме того, санкции наложены на следователя Станислава Гордиевского, который был причастен к делу Сергея Магнитского, юриста западного инвестфонда Hermitage Capital, именем которого назван американский закон, и Геннадия Плаксина – банкира и бизнесмена, что, по данным фонда, участвовал в схеме хищения средств из российского бюджета, которую разоблачил Магнитский. Теперь в «списке Магнитского» – 44 фамилии.

В тот же день сенаторы Джон Маккейн и Бен Карден объявили, что планируют подготовить проект со «всеобъемлющими» санкциями против России из-за возможного вмешательства Москвы в президентских выборах в США в ноябре.