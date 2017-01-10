За прошедший год цены на недвижимость в Севастополе снизились на 13-15% – эксперт

В течении 2016 года цены на первичном и вторичном рынках недвижимости в Севастополе снизились на 13-15%. Об этом 10 января сообщила директор крымского агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская в комментарии Крым.Реалии.

«Рынок недвижимости Севастополя в 2016 году вел себя активно. Хотя не скрою, что цена у нас слишком завышена и недвижимость переоценена. В течении предыдущего года цены падали вниз на 12-15%. Мы получили снижение цены на вторичном рынке и, пожалуй, на первичном», – сообщила Массальская.

По ее словам, снижение стоимости на недвижимость связанно с мировым экономическим кризисом.

«Снижение цен связано, как и во всех странах мира, с мировым экономическим кризисом. Это снижает покупательскую способность. Люди начали получать меньше доходов, соответственно меньше расходов делают на такие дорогие вещи как недвижимость», – уточнила эксперт.

Украина не признает документы, выданные на территории аннексированного Крыма, поэтому украинские риелторы советуют гражданам проводить сделки по продаже недвижимости на материковой части Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».